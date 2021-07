우리기술, ‘한전 전력연구원’과 풍력발전 제어시스템 개발 양해각서

[아시아경제 유현석 기자] 우리기술이 풍력발전 제어시스템 관련 국책과제 주관 기관으로 선정된 데 이어 ‘한국전력공사(한전) 전력연구원’과 풍력발전 제어시스템 국산화를 위한 협력체계를 본격화해 사업 추진을 가속화한다.

우리기술은 한전 전력연구원과 '풍력발전 제어시스템 개발 연구협력 양해각서'를 체결했다고 13일 밝혔다. 양해각서 체결식은 한전 전력연구원이 운영 중인 '군산 해상풍력발전 실증센터'에서 열렸다.

이번 양해각서는 육·해상풍력 산업 제어시스템 공동개발과 국산화를 추진해 국내 풍력산업을 육성하는 것을 목표로 체결됐다. 양사는 풍력발전 제어시스템 ▲주제어기 ▲상태감시시스템(CMS) ▲원격감시제어시스템(SCADA) 개발에 적극 협력하기로 했다.

해상풍력 운영과 유지보수, 해상풍력사업 전반에 걸친 기술개발 및 국산화, 개발 기술 상용화 및 국내 풍력단지 적용·공급 등에 대해서도 상호 협력을 진행할 계획이며 관련 정보와 자료교환도 활성화할 예정이다.

우리기술 관계자는 “지난 6월 풍력발전 제어시스템에 대한 정부과제 주관 기관으로 선정된 데 이어 이번 양해각서 체결로 신재생에너지 분야에서 우리기술 입지가 더욱 강화될 것”이라며 “해상풍력사업은 고도의 제어 모니터링 기술이 반드시 필요하기 때문에 우리기술의 원천기술을 기반으로 연구개발을 진행한다면 성과를 낼 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한전 전력연구원은 한전의 기업부설연구소로 전력공급 안정화를 위해 광역 전력계통 실시간 해석기술, 지중케이블 시험기술 등을 개발한 바 있다. 4차 산업혁명으로 인한 미래 에너지 전환 시대를 대비하기 위해 마이크로그리드(MG) 및 주파수 조정용 에너지저장장치(ESS) 기술, 해상풍력단지 계통연계 기술 개발 등을 진행해왔다. 급변하는 기술환경 변화에 선제적 대응방안을 마련하는 것이 목표다.

올해는 해상풍력발전기 급속설치 기술인 ‘해상풍력 일괄설치시스템(MMB, Multipurpose Mobile Base)’ 개발을 완료하고 이달 초 군산항에서 MMB 진수식을 개최한 바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr