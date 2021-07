[아시아경제 송승섭 기자]JT저축은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 모든 영업용 차량을 전기차로 바꾼다.

13일 JT저축은행에 따르면 최근 행내에 업계 최초로 친환경 전기차가 도입됐다. 현재 운용 중인 기타 영업용 차량도 계약종료 후 전기차로 전환할 방침이다.

최성욱 JT저축은행 대표는 “친환경 전기 차량을 업계 최초로 도입했다”며 “다양한 친환경 활동으로 고객이 체감하고 공감하는 ESG 경영을 펼치겠다”고 강조했다.

