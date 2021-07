日스가의 끝없는 추락…올림픽 앞두고 지지율 최저치

코로나 대응 부실·올림픽 강행 불만 반영

요미우리·NHK 7월 여론조사…'지지 안한다' 최고치

[아시아경제 김수환 기자] 스가 요시히데 총리 내각에 대한 일본 국민 지지율이 최저치를 경신하고 있다.

코로나19 확산에 대한 정부 비판 여론이 커지는 가운데 올림픽을 강행하는 것에 대한 불만이 반영된 결과로 보인다.

13일 요미우리신문은 지난 9~11일 전국 유권자 1068명을 대상으로 벌인 전화 여론조사에서 스가 내각 지지율이 37%로 나타났다고 보도했다.

작년 9월 출범 이후 최저치였던 한 달 전 조사 때와 같은 수준이다.

특히, 지지하지 않는다는 답변 비율은 전월의 50%에서 이달에 53%로 오르면서 최고치를 경신했다.

이같은 지지율 하락세는 NHK방송의 여론조사에서도 확인됐다.

NHK가 이달 같은 기간에 전국 18세 이상 유권자 1224명을 대상으로 진행한 전화 여론조사에서 스가 내각 지지율은 지난달 조사 때보다 4%포인트 하락한 33%였다.

스가 내각을 대상으로 한 NHK 조사 결과로는 최저치다.

NHK 조사에서도 스가 내각을 지지하지 않는다는 응답자 비율은 46%까지 올라 내각 출범 이후 가장 높았다.

작년 9월 출범 초기에 일부 언론사 여론 조사에서 최고 70%대까지 뛰었던 스가 내각 지지율이 추락하고 있는 배경에는 코로나19 대응 부실과 반복되는 긴급사태 선포 및 올림픽 강행에 대한 불만이 있다는 분석이 나온다.

요미우리신문의 이달 조사에서 올림픽을 앞두고 도쿄에 발효한 4번째 긴급사태 선언에 대해 효과가 있다고 생각한다는 응답자는 38%에 그쳤고, 효과가 없을 것이라는 답변이 56%에 달했다.

또 코로나19를 억제하기 위한 스가 내각의 대응을 부정적으로 평가한 응답자가 66%에 달했다.

백신 접종 상황에 대해서도 59%가 불만을 나타냈다.

스가 내각 지지율이 최저 수준에서 벗어나지 못하는 상황이 이어지면서 집권 자민당 내에선 올가을 예정된 총선(중의원 해산) 전에 쇄신성 개각을 해야 한다는 목소리가 나오고 있다고 요미우리신문은 전했다.

한편 요미우리신문의 이번 조사에서 대부분의 올림픽 경기를 무관중으로 개최키로 한 것에 대해 40%가 지지 의견을 밝혔다.

조금이라도 관객을 넣어야 한다는 응답자 비율은 17%였다. 여전히 취소를 주장하는 답변자 비율도 41%나 됐다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr