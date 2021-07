메쉬코리아, 알바 플랫폼 '부릉 프렌즈' 경인 지역 운영

퀵커머스 인프라 증설 따른 라스트마일 배송 경쟁력 강화

[아시아경제 김철현 기자] IT 기반의 종합 유통물류 브랜드 '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 일반인들이 참여할 수 있는 배송 플랫폼 '부릉 프렌즈'를 서울에 이어 경기도와 인천 지역에서 추가 운영한다고 13일 밝혔다.

부릉 프렌즈는 만 19세 이상이면 누구나 자전거와 킥보드, 도보 등으로 24시간 원하는 만큼 일하고 수익을 얻을 수 있는 배송 플랫폼이다. 메쉬코리아는 기존 서울 지역에서만 한정 운영하던 서비스 지역에 이번에 경기도와 인천 지역을 새로 추가했다. 최근 빠르게 증설중인 퀵커머스 인프라에 맞춰 부릉 프렌즈 운영도 향후 전국으로 확장한다는 계획이다.

지난해 선보인 부릉 프렌즈는 식음료 배송뿐 아니라 최근에는 다양한 뷰티앤헬스(B&H) 프렌차이즈의 퀵커머스 배송에서도 활약하며 부릉의 라스트마일 물류 경쟁력 제고에 기여하고 있다. 부릉 프렌즈는 인공지능(AI)과 빅데이터 기반의 IT 솔루션이 실제 주행거리 기반의 최적화된 배송 주문을 배정한다. 이를 통해 오랜 시간 대기 없이 꾸준한 배송을 수행할 수 있는 게 장점이다.

부릉 프렌즈 서비스 기획과 운영을 책임지고 있는 남규한 메쉬코리아 PO(Product Owner)는 "부릉 프렌즈를 경인지역 외에도 부릉의 물류 서비스가 집중적으로 운영 중인 거점을 중심으로 단계적으로 확장할 계획"이라며 "퀵커머스 인프라를 빠르게 확장하고 있는 가운데 기존 배송 수단과 최적의 시너지를 낼 수 있도록 부릉 프렌즈를 보다 효율적으로 운영할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr