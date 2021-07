[클릭 e종목]"조이시티, 하반기 주목할 중소형주"

[아시아경제 지연진 기자]한국투자증권은 하반기 눈여겨보아야 할 중소형주 중에서 조이시티 조이시티 067000 | 코스닥 증권정보 현재가 12,150 전일대비 50 등락률 -0.41% 거래량 835,330 전일가 12,200 2021.07.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [클릭 e종목]"조이시티, 계속되는 이익 성장세 주목" close 를 주목해야 한다고 13일 밝혔다.

조이시티는 2000년대 인기 농구 게임이었던 프리스타일을 내놓은 국내 장수 게임사다. 스마트폰 등장 이후 모바일게임 시장에서는 룰더스카이, 주사위의 신 등 캐주얼 게임을 주로 서비스했고 이후 오션 앤 엠파이어, 건쉽배틀, 캐리비안의 해적 등 전략 시뮬레이션 게임을 잇따라 성공시키며 국내에서는 드물게 전략 장르에 특화된 게임사로 자리매김했다.

지난해 매출액과 순이익은 각각 1654억원, 117억원을 기록했는데 기존 라인업의 매출 증가로 올해 1분기 매출액과 순이익은 530억원, 82억원을 기록했다. 정호윤 한국투자증권 연구원은 "기존 라인업의 매출이 조금씩이지만 꾸준히 증가하고 있으며 특별하게 비용 증가 요인이 없어 하반기 신작 출시의 성과가 반영될 경우 실적이 빠르게 증가할 가능성이 높다"고 전했다.

현재 매출액 중 대부분은 장수게임인 프리스타일, 건쉽배틀, 캐리비안의 해적에서 창출되고 있다. 오래된 게임임에도 불구하고 전략 장르 특성상 유저들의 게임 몰입도가 강해지며 매출이 꾸준하게 증가하고 있다. 특히 건쉽배틀은 미국의 게임퍼블리션인 틸팅 포인트와 약 450억원 규모의 마케팅 계약을 체결해 마케팅을 진행하고 있으며 연초 월 40억원 수준이었던 매출액이 현재는 70억원 수준까지 증가한 것으로 파악된다.

유저가 증가할수록 경쟁과 상호작용이 강화되며 이용자평균판매가격(ARPU)가 상승하는 전략 장르의 특성상 조이시티의 기존 라인업의 매출은 다른 기업들과 다르게 향후에도 서서히 증가할 가능성이 높다는 전망이다.

여기에 하반기부터 출시될 신작의 성과도 기대할 수 있다는 지적이다. 조이시티는 서브컬쳐 장르의 신작인 프로젝트M과 디즈니 IP를 기반으로 제작한 전략 게임인 디즈니 나이츠 사가를 각각 올 하반기와 내년에 출시할 예정이다. 미소녀 캐릭터들을 수집하고 육성하는 서브컬쳐 장르는 일본에서 굳건한 메인장르의 지위를 구축하고 있으며 국내에서도 프린세스커넥트, 명일방주, 백야극광 등 다양한 게임들이 흥행했던 사례가 있었다.

현재 프로젝트M은 중국의 대형 퍼블리셔와 글로벌 출시에 대한 퍼블리싱 계약을 논의 중이며 국내와 함께 일본을 시작으로 해외 주요 지역에 출시될 예정이다. 최근 인기장르라는 점, 그리고 중국 대형 퍼블리셔와 해외 출시를 함께 진행한다는 점에서 프로젝트M은 충분히 향후 조이시티의 성장을 견인할 수 있는 신작이다.

정 연구원은 "디즈니 IP를 활용해 제작 중인 디즈니 나이츠 사가는 지난해 7월 디즈니와의 IP 계약 체결을 통해 개발된 게임"이라며 "디즈니와 픽사IP를 활용해 유저들끼리 대전하는 전략 게임으로 디즈니 IP는 전세계, 특히 미국에서 인지도가 높다. 뿐만 아니라 클래시오브클랜, 로드 모바일 등 전략 게임이 인기를 끌고 있는 미국 모바일게임 시장의 특성상 해당 지역에서 좋은 성과를 낼

수 있는 가능성이 높다"고 전했다.

