[이사람]이동진 도봉구청장 서울시구청장협의회장 성공적 마무리

9일 오전 9시 영상회의 열어 제161차 서울시구청장협의회 정기회의 진행, 초등학생 입학축하금, 보훈예우수당 등 2021 서울시-자치구 복지대타협 추진 관련 사항들 점검, 서울시구청장협의회 민선 7기 4차년도 새로운 임원(회장 이성 구로구청장·사무총장 박성수 송파구청장) 선출

[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장이 지난 1년간 서울시구청장협의회장을 성공적으로 마무리하고 자리에서 내려왔다.

이 회장은 지난 9일 오전 9시 영상회의를 열어 제161차 서울시구청장협의회 정기회의를 진행, 초등학생 입학축하금, 보훈예우수당 등 2021 서울시-자치구 복지대타협 추진 관련 사항들을 점검, 서울시구청장협의회 민선7기 4차년도 새로운 임원을 선출했다.

이번 회의를 끝으로 이동진 협의회장을 비롯한 김수영 사무총장(양천구청장), 정원오 감사(성동구청장) 등 서울시구청장협의회 민선7기 3차년도 임원들의 1년간 임기가 마무리됐다. 민선7기 4차년도의 협의회는 이성 구로구청장이 바통을 이어간다.

이동진 협의회장은 마지막 회의를 주재, “돌이켜 보면 협의회장으로 보낸 지난 1년은 참 다사다난했다. 코로나19라는 상황 속에 서울시장 궐위와 오세훈 서울시장 취임으로 서울시구청장 협의회장직의 자리가 많이 무겁기도 했다”고 말을 시작했다.

또, “하지만 저에게는 협의회장이라는 재임 기간은 도봉구라는 지역적 한계를 넘어 스물네 분의 구청장님들과 서울시정을 논하고, 사회적 현안에 대해 목소리낼 수 있었던 소중한 시간이었다”고 그간의 소회를 전했다.

한편 이동진 협의회장은 코로나19와 서울시장의 궐위라는 초유의 사태 속에서도 특유의 정중동(靜中動)의 침착함과 예리한 정무적 판단으로 협의회를 더 높은 연대와 협력의 단계로 올려놓았다는 평가를 받고 있다.

민선7기 3차년도 서울시구청장협의회는 서울시정과 민생현안에서 ▲서울시-자치구 상생·협력을 위한 사무권한 재정립 촉구 ▲박원순 시장 궐위에 따른 서울시구청장협의회 입장문 발표 ▲8·15 서울 대규모 집회 철회 호소문 발표 ▲통신기본권 보장을 위한 ‘무료 공공와이파이(S-net) 사업’ 확대 ▲착한임대인 사업 활성화를 위한 조세특례제한법 개정 촉구 ▲서울시-자치구 복지대타협 TF운영 ▲마을버스 발전 및 제도개선을 위한 TF구성 및 서울시 건의 ▲‘중대재해처벌법’과 ‘아동학대방지’ 관련 제도적 보완 촉구 및 자치구 대응 ▲자치구-서울시 협력형 재난지원금 지급 ▲탈탄소 및 ESG 금고 지정 의결 등 ‘2050년 탄소중립 실현’ 위한 방안 제시 등 굵직한 성과들을 남겼다.

이동진 회장은 향후 민선 7기 남은 임기 동안 창동 신경제중심지 조성 등 도봉구청장으로서 본연의 소임에 집중, 자치분권지방정부협의회장, 한국인권도시협의회장 역할도 충실히 수행해 나가겠다고 밝혔다.

이 구청장은 2010년 민선 5기 도봉구청장에 당선돼 민선 6·7기까지 '3선 도봉구청장'으로서 창동민자역사 개발과 함석헌 기념관 등 도봉구 지역개발과 문화 도시 조성에 앞장선 '성공적인 구청장'으로 평가받고 있다.

