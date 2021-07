산업부, '뿌리산업' 혁신에 차세대 R&D·생산 자동화 등 지원

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 주조·금형 등 뿌리산업의 혁신을 위해 차세대 기술 연구개발(R&D)을 지원하고 생산 현장의 자동화 설비 적용을 확대한다.

문승욱 산업통상자원부 장관은 12일 경기도 부천시 생산기술연구원 금형기술센터에서 뿌리업계와 간담회를 열고 이 같은 내용을 담은 '뿌리산업 3대 혁신 방향'을 발표했다. 간담회에는 주조·금형·단조·용접·표면처리·열처리 등 뿌리산업 6대 업종의 조합 이사장과 생산기술연구원장 등이 참석했다.

문 장관은 "뿌리산업이 4차 산업혁명 등 산업 환경 변화에 선제적으로 대응하려면 기존의 비용 절감 위주의 양적 성장 방식에서 기술혁신 중심의 질적 성장 구조로 전환해 나가야 한다"고 강조했다. ▲미래 시장 선점을 위한 차세대 뿌리기술 확보 ▲안전 중심의 뿌리공정 디지털 전환 가속화 ▲우수 인재의 뿌리산업 유입 촉진을 통해 뿌리산업을 미래형 첨단산업으로 고도화해 나갈 계획도 밝혔다.

정부는 다양한 소재 및 공정기술 활용을 위해 뿌리기술 범위를 확장키로 했다. 이를 위한 뿌리산업법 개정안이 지난달 공포됐으며, 오는 12월 개정안 시행에 맞춰 하위법령 개정 작업이 이뤄진다.

전기차, 친환경 선박, 수소산업 등 미래 신시장에서 요구하는 공정 기술을 확보할 수 있도록 대규모 예타사업도 본격적으로 추진한다. 올해 하반기 '뿌리 4.0 경쟁력 강화 차세대 뿌리기술 개발' 예타사업을 신청할 계획으로,사업 기간은 2023∼2028년, 총사업비는 5947억원이다.

안전사고 예방을 위해 디지털 원격제어 솔루션과 로봇 자동화 설비를 도입하는 등 뿌리 공정의 지능화와 디지털 전환에도 속도를 낸다. 인재 양성·유입을 위해선 '디지털 뿌리명장 교육센터'를 올해 하반기 개소하고 뿌리 특화단지를 중심으로 복지·편의시설을 확충하는 등 근로환경을 개선할 방침이다.

