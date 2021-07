속보[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 리처드 브랜슨 버진그룹 회장을 태운 버진 갤러틱의 우주비행기가 사상 첫 민간 우주여행을 위해 11일(현지시간) 이륙했다.

