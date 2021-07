[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 홍콩반점0410은 오는 16일까지 배달의민족에서 포장 주문 시 2000원을 할인해주는 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

행사 기간에 배민 앱 내 포장 이벤트 배너를 클릭하거나 홍콩반점 매장을 검색해 쿠폰을 다운로드 받아 결제하면 할인된 금액으로 주문할 수 있다.

할인 쿠폰은 한 아이디(ID)당 매일 1회 사용할 수 있으며, 최소 1만3000원 이상 포장 주문 시 모든 메뉴에 대해 사용 가능하다.

또한 배달의민족 첫 주문한 고객을 대상으로 춘장과 쫄깃한 돼지고기를 센 불에 볶아내 깊은 불 향을 자랑하는 홍콩반점의 '짜장면'을 100원에 즐길 수 있는 혜택도 제공한다.

