"왜 결혼식만 쥐어짜지 못해 안달인가…예식장 거리두기 완화해달라" 靑 청원

[아시아경제 황수미 기자] 최근 코로나19 4차 대유행이 현실화되면서 정부가 수도권에 대한 사회적 거리두기 4단계 시행 방침을 발표한 가운데 결혼식 인원 제한을 완화해달라는 예비부부들의 호소가 담긴 청와대 국민청원이 올라왔다.

지난 8일 청와대 국민청원 게시판에는 '예비부부가 도대체 뭘 그렇게 잘못했나요? 결혼식장 거리두기 완화해주세요'라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 "많은 걸 바라지 않는다. 100명만 돼도 더 바랄 게 없다. 얼토당토않은 정책 좀 철회해달라"고 말했다.

A씨는 "결혼식장에서 집단감염 사태가 발생한 것도 아닌데 왜 결혼식만 쥐어짜지 못해 안달인가"라며 "결혼식은 일생일대 한 번 있을까 말까 한 행사인데 불확실성을 안고 준비하느라 많은 예비부부가 힘들어한다"고 호소했다.

이어 "계약은 200~250명분 식삿값을 지불하는데 하객 제한은 50명 같은 소리를 하고 있으니 미쳐버릴 것 같다"며 "더욱 화나는 것은 형평성이다. 주말마다 백화점 인파가 몰리는 것은 문제없고 결혼식에 모이는 것은 왜 문제냐"라고 반문했다.

마지막으로 A씨는 "결혼식은 영화, 공연, 스포츠 관람처럼 매일, 매주, 매달 있는 행사가 아니다. 단 한 번 있는 행사에 찬물 끼얹지 말아달라"며 "부디 예비부부들의 고충을 헤아려 정책 완화를 부탁드린다. 그렇지 않으면 최소한의 형평성이라도 지켜주길 바란다"고 말했다.

온라인 커뮤니티 등에서도 결혼식을 앞둔 예비부부들의 불만이 이어졌다. 예비부부들이 모인 커뮤니티에는 "이달 말 식을 올리기로 했는데 취소 통보를 받았다", "일생에 다시 오지 않을 하루뿐인 날이다", "1년 전 추첨을 통해 어렵게 잡은 식장이라 연기도 어려워 어떻게 해야 할지 모르겠다" 등의 글이 쇄도했다.

앞서 정부는 오는 12일부터 2주간 수도권 사회적 거리두기 단계를 4단계로 격상한다고 발표했다. 새 거리두기 4단계에 따르면 결혼식은 친족만 49명까지 참석할 수 있다. 친족에는 8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자 등이 포함된다.

