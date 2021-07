[아시아경제 박종일 기자] 김부겸 총리가 9일 오후 정순균 강남구청장과 함께 삼성동 임시선별검사소를 점검했다. 김 총리는 코로나19 확진자가 크게 늘어나면서 강남구 삼성동 임시선별진료소와 압구정동 현대백화점 등을 둘러보며 예방책 마련에 나섰다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr