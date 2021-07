쌍용차, 42년 만에 평택 공장 매각·이전

[아시아경제 이기민 기자] 기업 회생절차를 밟고 있는 쌍용자동차가 42년 만에 경기도 평택 본사 공장 용지를 매각하고 이전하기로 했다.

경기도 평택시는 정용원 쌍용차 법정관리인, 정일권 노조위원장이 참석한 가운데 '쌍용차 평택공장 이전·개발사업' 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

쌍용차는 협약에 따라 현재 공장 부지를 매각한 후 평택 내 다른 곳으로 공장을 새로 지어 이전하게 된다. 평택시와 이에 따른 행정적인 절차를 맡아 지원한다. 양 측은 향후 실무 협의단을 구성해 현재 부지 개발 계획을 수립하고, 이전 부지를 확정할 방침이다.

쌍용차가 평택공장을 매각한다면 쌍용차 평택공장(85만㎡)은 1979년 지어졌으며, 최근 자산 재평가에서 9000억원 가량으로 평가됐다. 부지 개발 계획을 통해 공장용지에서 용도가 변경된다면 현재 평가액보다 오를 것으로 전망된다. 쌍용차는 현재 공장 이전 계획을 서울회생법원에 제출한다는 계획이다.

정장선 평택시장은 "쌍용차가 지역경제 발전에 기여하고 희망을 심어주는 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

정용원 쌍용차 법정관리인은 "새로운 공장은 장기적인 생존 토대 구축하기 위해 친환경 차와 자율주행차를 생산하는 미래 차 공장이 될 것"이라며 "이전과 개발을 신속하게 추진하도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

기업회생 절차를 밟고 있는 쌍용차는 지난달 28일 매각 공고를 내고 본격적으로 투자자 유치에 나선 상태다.

