[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강변북로에서 화물차 1대가 교각 구조물을 들이받아 40대 운전자가 숨졌다.

10일 소방당국에 따르면 이날 오전 7시 33분께 강변북로 구리방향 1차로에서 1t짜리 트럭 탑차가 청담대교 아래 교각 구조물과 충돌해 운전자가 사망했다. 차량은 구조물 사이에 끼어 파손됐다.

구조는 오전 9시 26분께 완료됐으며 사고 현장이 통제되는 동안 강변북로는 차량 정체가 빚어지기도 했다. 경찰은 자세한 사고 경위를 조사할 예정이다.

