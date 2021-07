[아시아경제 임온유 기자] 방글라데시 수도 다카 인근의 식품 공장에서 대형 화재가 발생해 52명 이상이 사망했다.

9일(현지시간) AFP통신과 현지 언론에 따르면 화재는 전날 오후 다카 인근 나라양간지 지구의 6층짜리 식품 공장에서 발생했다.

공장 내부에서 발생한 불길은 쉽사리 잡히지 않았고 이날까지 계속됐다.

사망자 수는 애초 서너 명으로 알려졌으나 피해 상황이 확인되면서 52명 이상이 숨진 것으로 파악됐다고 현지 경찰은 전했다.

현지 매체인 데일리선도 소방 당국을 인용해 사망자 수가 50명이 넘는 것으로 추산된다고 보도했다.

불길을 피해 건물 옥상 등에서 뛰어내렸다가 숨지거나 다친 이들도 많은 것으로 알려졌다.

또 아직 건물에서 빠져나오지 못한 이들도 있어 현장이 수습되면 사상자 수는 더 늘어날 것으로 보인다고 현지 언론은 전했다.

화재 원인은 아직 정확하게 파악되지 않았다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr