광양시립도서관, 올해의 책 청소년 도서 작가 초청 강연

코로나19 예방 위해 학교에서 비대면으로 진행

[광양=아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시립도서관이 오는 7월 13일, 지역 내 중고등학생을 대상으로 2021 올해의 책으로 선정된 청소년 도서 「왜요, 그 말이 어때서요?」의 저자 김청연 작가 초청 강연을 연다고 9일 밝혔다.

올해의 책 작가 초청 강연은 작가와의 만남을 통해 올해의 책을 함께 읽으며, 토론하고 소통함으로써 ‘시민 한 책 읽기 범시민 독서운동’으로 연계시켜 지역사회에 책 읽는 문화를 조성하기 위해 매년 추진했다.

지난 6월 4일 열린 ‘2021 올해의 책’ 선포식에서 김청연 작가는 영상 인사로 시민들과 만났으며, 저서인 청소년 도서 「왜요, 그 말이 어때서요?」는 당일 소리극 공연을 통해 수강생들에게 알려진 바 있다.

이번 작가 초청 강연은 코로나19 상황을 고려해 비대면(ZOOM)으로 진행하며, 오는 7월 13일 오후에는 광양제철중학교 2학년 4반 학생들을, 저녁에는 광양제철고등학교 학생들과 차례로 만난다.

작가는 청소년 도서로 선정된 「왜요, 그 말이 어때서요?」를 통해 우리가 일상에서 많이 쓰는 차별 표현을 살펴보고, 우리가 왜 언어 감수성을 길러야 하는지 학생들과 생각해 보는 시간을 가질 예정이다.

김청연 작가는 ‘함께하는 교육’과 ‘출판저널’의 취재기자로 활동했으며, 현재는 ‘한겨레엔’ 소속 기자이다.

저서로는 독서가족 탐방기인「책이 있는 마을」과 책의 도시 파주 출판도시를 배경으로 하는 「책으로 노는 집」이 있다.

광양시립도서관 관계자는 은 올해의 책 성인 도서인 「밥이 그리워졌다」의 저자 김용희 작가 강연을 오는 9월 28일 용강도서관에서, 어린이 도서인 「5번 레인」의 저자 은소홀 작가 강연을 오는 10월 16일 희망도서관에서 연이어 개최할 계획이다고 말했다.

광양=아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr