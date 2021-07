신세계百, 경기점·타임스퀘어점도 '예술품 전시·판매'

작가들에게는 전시 기회 제공…백화점 고객에는 힐링 시간 선사

SSG닷컴서도 작품 구매 가능…고객 편의 높이고 온라인 홍보 기회도

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점은 경기점과 타임스퀘어점에서 예술품 전시·판매를 진행한다고 11일 밝혔다. 지난달 강남점 옥상정원에서 국내 작가들의 작품을 소개한 데 이은 시도다.

'이머징 아티스트 위드 신세계(Emerging Artist with Shinsegae)'라는 이름으로 마련한 이 행사는 경기점에서 오는 18일까지 만날 수 있으며 타임스퀘어점은 7월20일부터 8월22일까지 준비했다. 아티스트들의 재능과 역량을 발휘할 기회를 제공하고 대중과 소통할 수 있는 장을 마련한다는 취지다.

이번에는 백화점 전시 현장은 물론 SSG닷컴에서도 작품을 감상하고 구매할 수 있다. 신세계백화점은 "고객 접근성과 편의성을 고려했다"며 "작가들에게는 오프라인뿐만 아니라 온라인 공간에서도 홍보할 수 있도록 다양한 플랫폼을 제공하는 것"이라고 말했다.

경기점에서 선보이는 작가는 총 16명으로 서양화, 동양화, 팝아트, 조형 등 장르도 다양하다. 옥상정원과 문화홀 로비, 복도 벽면에 작품을 설치했다. 대표 작가는 이미소, Zoey, 류영봉, MeME, 이시, 조용익, 박소희, 김미숙, 양종용, 김민기, 권태훈, 신재은, 이용은, 담다, 박기복, 신채훈 등이다.

이번 전시는 예술 스타트업을 돕는 상생 프로젝트이기도 하다. 작품 큐레이션을 담당한 에이전시 '맨션나인'은 임직원 10명의 소기업으로 유망 작가들을 발굴하고 있다.

신세계백화점은 이 행사를 통해 국내 신진 아티스트들을 소개하는 것은 물론, 국내 스타트업까지 인큐베이팅한다는 목표다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 크게 대두되는 상황에서 이번 프로젝트로 기업의 지속 가능한 사회적 역할을 다한다는 계획이다.

임훈 신세계백화점 영업본부장(부사장)은 "어려운 시기를 보내는 신진 아티스트들과 백화점 고객 모두를 위해 특별한 상생 프로젝트를 지속적으로 선보이게 됐다"며 "그동안 신세계가 다양한 문화 예술 후원에 앞장서온 만큼 앞으로도 차별화된 콘텐츠로 ESG 경영에 힘쓸 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr