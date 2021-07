거리두기 휴가 '캠핑·호캉스' 위한 필수템

여름 휴가 트렌드, 자연으로 캠핑 '아웃도어족'과 도심 속 호캉스 '인도어족' 양분

[아시아경제 김종화 기자] 올 여름에도 인파가 붐비는 곳을 피해 거리두기 휴가를 즐기는 트렌드가 이어지고 있다. 특히 올해는 한적한 자연 속에서 힐링을 즐기는 '아웃도어(Outdoor)족'과 도심의 호텔에서 프라이빗한 여유를 즐기는 '인도어(Indoor)족'으로 양분화되는 모습이다.

실제로 KPR디지털커뮤니케이션 연구소가 올해 1~5월의 '여름 휴가' 관련 8만건의 온라인 빅데이터를 분석한 결과 '캠핑카', '오토캠핑장', '호캉스' 등의 언급이 많았다. 더위를 피해 '밖으로(Outdoor)' 또는 '안으로(Indoor)' 휴가를 준비하는 소비자들을 위해 주방생활용품 업계가 제안하는 바캉스 필수템을 소개한다.

아웃도어족, 갑갑한 도심을 떠나 자연 속에서 캠핑으로 재충전

대표적인 아웃도어 활동인 캠핑의 인기가 날이 갈수록 더욱 뜨거워지고 있다. 노지 캠핑, 글램핑, 오토캠핑, 차박 등 캠핑 종류에 따라 필요한 용품은 각기 다르지만, 각종 도구를 담거나 테이블 대용으로도 활용할 수 있는 '캠핑박스', 식수를 보관하는 '캠핑물통', 식재료를 안전하게 보관할 수 있는 '아이스박스'는 필수 아이템으로 꼽힌다. 50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업(코멕스)의 캠핑용품 라인은 밀리터리 컨셉의 감각적인 컬러에 튼튼하고 견고한 내구성으로 캠핑족들 사이 입소문이 나 있다.

코멕스 '캠핑박스'는 간단한 짐 운반 및 수납박스로도 활용 가능하며, 사람이 올라가도 흔들리지 않는 튼튼한 내구성으로 아웃도어 활동에 제격이다. 체결고리로 안전하게 고정되어 운반 시에도 흔들림 없이 견고하다. 튼튼한 구조와 설계로 캠핑 테이블 대용으로도 사용하기에도 좋다. 박스 외부에 내용물 표기 가능한 네임판이 있어 더욱 편리하다. 19㎖, 34ℓ, 40ℓ, 60ℓ 등 다양한 용량으로 출시돼 캠핑 스타일에 맞게 골라 사용할 수 있다.

코멕스의 '캠핑물통'은 1992년 항균 물통으로 출시돼 큰 사랑을 받은 국민 약수터 물통 '바이오탱크'에 어스 컬러를 적용했다. 기존 '바이오탱크'와 같이 항균제를 첨가해 대장균과 포도상구균에 대해 99.9%의 항균효과가 있으며, 환경호르몬 의심 물질인 비스페놀-A(BPA)가 검출되지 않는 안전한 소재로 만들어졌다. 넓은 주입구로 내부 세척 또한 편리하다. 12ℓ, 15ℓ, 20ℓ의 다양한 사이즈로 용도에 맞게 골라 사용할 수 있으며, 12ℓ 제품의 경우 수도꼭지가 달린 밸브형으로 뚜껑을 열지 않고도 물을 사용할 수 있으며, 스크래치와 파손에 강한 소재로 아웃도어 활동에 안성맞춤이다.

코멕스 캠핑물통의 미니어처 버전인 '휴대용 캠핑물통(700㎖)'은 캠핑물통의 디자인을 그대로 살렸으며, 뛰어난 그립감으로 한 손으로도 쉽게 잡을 수 있다. 캠핑물통과 같이 항균제를 첨가했으며 700㎖의 넉넉한 용량에 뚜껑은 톱니 바퀴 모양을 살려 손쉽게 열고 닫을 수 있어 캠핑처럼 피크닉을 즐기는 '캠프닉'에도 제격이다. 안쪽에 실리콘 패킹 처리를 통해 휴대 시에도 누수 걱정이 없다.

캠핑 요리 식재료를 신선하고 안전하게 보관하기 위한 아이스박스 역시 필수. 코멕스의 '아이스탱크(밀리터리 그린)'는 강력한 보온·보냉 효과를 갖췄다. 아이스탱크(밀리터리 그린)는 뛰어난 기술력을 자랑하는 국내 생산 제품으로, 9가지 용량(8.5ℓ, 10ℓ, 20ℓ, 23ℓ, 26ℓ, 30ℓ, 40ℓ, 50ℓ, 56ℓ)으로 출시돼 캠핑, 가벼운 나들이 등 사용 목적에 따라 선택 가능하다.

특히, 30ℓ 제품은 뚜껑에 컵홀더 디자인을 적용해 캠핑 등 야외에서 간이 테이블로 활용할 수 있으며, 뚜껑 중앙의 다용도 수납공간은 자동차 키와 같은 물건을 수납하거나 휴대폰을 놓아두고 사용할 수 있다. 손잡이가 접어지는 형태로 디자인해 평평한 뚜껑면을 유지시킬 수 있어 보관·적재 시 방해되지 않는다. 이중 힌지 구조 도어잠금 기능을 채택하고 잠금 클립 사이즈를 크게 설정해 보다 견고하게 잠글 수 있으며, 쉽게 잠금을 해지할 수 있어 안전하고 편리한 사용이 가능하다. 아이스탱크(밀리터리 그린) 30ℓ는 활용성 높은 크기에 다양한 기능까지 갖춘 점을 인정받아 한국디자인진흥원(KIDP)이 주관하는 2020 '우수산업디자인(굿디자인) 상품'에 선정되기도 했다.

인도어족, 방역과 위생에 철저한 호텔에서 여유 즐기는 '호캉스'로 힐링

도심 속 호텔에서 프라이빗하게 여유를 즐기는 호캉스를 선호하는 인도어족도 많다. 철저한 방역과 위생 관리로 안심하고 휴식을 취할 수 있으며, 다양한 놀거리가 마련돼 있기 때문이다.

코멕스의 '레인보우 비치 쿨러백'은 스타일리시한 외부 투명백과 보냉 기능이 있는 분리형 내부백을 함께 제공한다. TPU 소재의 외부 투명백은 물이 흡수되지 않고 이물질이 묻어도 손쉽게 닦아낼 수 있어 호텔 내 수영장에서도 활용하기 좋을 뿐 아니라, 홀로그램 디자인으로 스타일리한 호캉스 패션 아이템으로 안성맞춤이다. 분리형 내부백에는 시원하게 보관해야 하는 음료는 물론, 외부에 보이고 싶지 않은 소지품까지 간편하게 보관할 수 있다. 중(300 X 350(H)㎜)·대(340 X 90 X 330(H)㎜) 2가지의 활용성 높은 사이즈로 출시돼 여행은 물론, 일상생활에서도 다양하게 활용할 수 있다.

BGF리테일의 편의점 CU의 모바일 앱 '포켓CU'에서는 휴가 시즌을 맞아 내셔널지오그래픽 여행용품 10종을 판매한다. 파우치 세트, 짐벌 셀카봉, 3WAY 목베게, 보조배터리, 방수팩 세트 등 호텔에서 보내는 시간을 더욱 안락하게 만들어주는 제품들로 구성됐다. 내셔널지오그래픽 파우치 세트는 네이비, 브라운, 그레이 색상별로 총 3종류다. 네이비는 총 3가지 사이즈(소, 중, 대)의 파우치로 구성됐으며 브라운과 그레이는 2가지 사이즈(중, 대)다. 짐벌 셀카봉에는 중력센서가 탑재돼 전후면 360도로 흔들림 없이 사진과 영상을 찍을 수 있다. 글로벌씰 보조배터리는 1만㎃h 대용량으로 동시에 두 대를 충전할 수 있다. 해당 상품들은 이달까지 정상가 대비 최대 50% 할인된 온오프라인 최저가 수준으로 판매한다.

호캉스의 즐거운 기억을 세상에 한 장뿐인 즉석 사진에 담아 보는 것은 어떨까? 한국후지필름의 즉석카메라 '인스탁스 미니40'은 직관적이고 심플한 작동법과 주변 밝기를 조정해 어두운 환경에서도 선명한 촬영이 가능한 자동노출기능, 간편하고 선명한 클로즈업 셀카를 지원하는 셀피모드 등 언제 어디서나 쉽고 간편하게 사용할 수 있다. 블랙 색상의 가죽 텍스쳐에 실버 포인트가 더해져 클래식면서도 트렌디한 디자인으로, 호캉스 인증샷을 위한 포인트 아이템으로도 좋다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr