저소득가정 및 복지사각지대 가구 선풍기 등 여름용품 지원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 오는 12일부터 23일까지 저소득가정에 여름용품을 나누는 '시원한 여름나기 나눔 주간'을 운영한다고 9일 밝혔다.

창원 희망 은행 선풍기 800대, 여름나기 쿨키트 300개, 15일 BNK경남은행 선풍기 1300대, 20일 벧엘새마을금고 선풍기 1000대 등을 지원할 예정이다.

‘시원한 여름나기 나눔 주간’ 기간에 기부를 원하는 개인 또는 단체, 기업은 창원시 사회복지과 희망 복지 담당에 문의하면 된다.

