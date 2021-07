제21회 산청한방약초축제 9월17일부터 18일간 개최

축제위원회 총회, 코로나19 극복 축제 준비

체험·시식 행사는 제외, 전시·공연 중심

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 대한민국 문화관광축제로 지정된 경남 산청한방약초축제가 오는 9월 17일부터 10월 4일까지 추석 연휴 포함해 18일간 개최될 예정이다.

축제 행사장은 산청나들목 입구 한방약초산업 특구 축제광장과 동의보감촌 일원이다.

9일 산청한방약초축제 위원회는 동의보감촌 엑스포주제관 회의실에서 총회를 했다.

이날 총회는 40여명의 축제위원이 참석해 일정과 주요 행사 추진계획 등 준비를 위한 다양한 안건이 논의됐다.

올해 축제는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 침체한 지역경제에 활기를 불어넣고 지역민들의 소득증대에 초점을 맞췄다.

혜민서 등 체험관과 음식관 등 시식 행사는 제외하고 약초·한방제품·농특산물 판매 중심의 부스를 운영할 방침이다. 또 지역 문화예술인을 위한 문화예술 공연과 전시행사 위주로 진행될 예정이다.

임종식 축제위원장은 “이번 축제를 통해 지역민은 물론 방문객들이 스트레스를 해소하고 쉴 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “방역지침을 준수해 방문객은 물론 축제종사자 모두가 안전한 축제가 될 수 있도록 최선을 기울이겠다”고 강조했다.

이재근 군수는 “치유와 휴식, 건강을 주제로 하는 축제와 동의보감촌은 포스트 코로나 시대 가장 주목받는 항노화 웰니스 콘텐츠가 될 것”이라며 “오는 2023년 예정인 제2회 산청 엑스포 개최 준비에도 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

