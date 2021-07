김기현, 文향해 "코로나 방역 아마추어…'문데믹' 수렁에 빠져"

[아시아경제 금보령 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 문재인 대통령의 코로나19 방역정책을 놓고 '아마추어 정권'이라며 비판의 목소리를 높였다.

김 원내대표는 9일 국회에서 열린 원내대책회의에서 "(코로나19) 고비마다 방역을 정치적으로 악용한 아마추어 정권의 무능 탓에 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 아니라 '문데믹'의 깊은 수렁에 빠져 있는 상황"이라고 밝혔다.

김 원내대표는 "(문 대통령이) 신년 기자회견에서 백신접종 집단면역 시기가 다른 나라보다 늦지 않고 빠르겠다고 했는데 반년 만에 예측불가능한 상황"이라며 "4차 대유행의 경우 전문가들은 한 달 전부터 이미 델타 변이 바이러스 유입과 백신접종 공백기 이후로 대책 마련을 촉구했으나 문 대통령은 지난달 28일 추가경정예산안을 제출하며 추경을 통한 전방위적 내수 보강 대책을 세우고 추진하라 지시했다"고 꼬집었다.

김 원내대표는 또 "문 대통령의 정치 방역적 사고에 기인한 방역 불감증이 재앙의 씨앗이 되고 말았다"며 "이런 상황에서 국회에는 33조원 규모의 2차 추경안이 제출됐다. 4차 대유행의 공포가 엄습한 상황에 더불어민주당은 대책 마련은커녕 소비 진작에 초점을 맞춘 추경 처리 방안을 논의하고 있다. 확진자가 폭증하고 물가 인플레이션도 심해지는 마당에 정부여당이 갚아야 할 빚은 안 갚고 돈 풀 생각만 한다"고 지적했다.

그는 바이러스 확산을 차단하는 게 우선이라고 주장했다. 김 원내대표는 "모든 가용 수단을 동원해 변이 바이러스 확산을 차단해야 한다"며 "지금 소비 진작이 아니라 확산 차단을 위한 방역 강화와 백신접종을 하루빨리 실시하는 게 급선무"라고 강조했다

이어 김 원내대표는 "국민의힘은 방역 정치화에 물든 집권세력의 무능에 편승하지 않고 국민들의 조속한 일상 회복을 위한 맞춤형 추경안 편성에 최선을 다할 것"이라고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr