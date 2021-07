<본부장 및 부점장 인사>

◇ 본부장

▲연금신탁본부 안창우

◇ 부·실장

▲기업금융3실 신승우 ▲윤리준법부 전진효 ▲법무실 이헌영

▲소비자보호부 박진호

◇ 지점장

▲잠실 박병수 ▲아산 서호철 ▲호치민사무소 박영윤

