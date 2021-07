삼성청년SW아카데미, 부산에 '부울경 캠퍼스' 개소…다섯번째 캠퍼스

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 18,402,464 전일가 79,900 2021.07.09 14:21 장중(20분지연) 관련기사 LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! 재택 풀려다가 급유턴…방역 고삐죄는 기업들정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close 는 소프트웨어 교육 기회 확대를 위해 부산에 '삼성청년SW 아카데미(SSAFY) 부울경 캠퍼스'를 개소했다고 9일 밝혔다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 18,402,464 전일가 79,900 2021.07.09 14:21 장중(20분지연) 관련기사 LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! 재택 풀려다가 급유턴…방역 고삐죄는 기업들정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close 는 서울과 수도권에 이어 대학생이 많은 부산, 울산, 경상남도 지역에 소프트웨어 교육 강화를 위해 삼성청년SW아카데미 시설을 추가로 개소했다. 서울, 대전, 구미, 광주 캠퍼스에 이은 다섯번째 캠퍼스다. 부울경 캠퍼스는 부산 강서구 삼성전기 부산사업장 내에 1320㎡ 규모로 마련됐으며 실습 강의장, 취업상담실, 휴게실 등으로 구성됐다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 18,402,464 전일가 79,900 2021.07.09 14:21 장중(20분지연) 관련기사 LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! 재택 풀려다가 급유턴…방역 고삐죄는 기업들정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close 는 부울경 캠퍼스에서 연간 200명의 지역 청년들에게 소프트웨어 교육을 제공할 예정이다.

이날 진행된 개소식에는 안경덕 고용노동부 장관, 박형준 부산시장, 송철호 울산시장, 김경수 경상남도지사, 국민의힘 김도읍 의원과 이채익 의원, 더불어민주당 김정호 의원, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 18,402,464 전일가 79,900 2021.07.09 14:21 장중(20분지연) 관련기사 LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! 재택 풀려다가 급유턴…방역 고삐죄는 기업들정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close 고동진 대표이사 사장, 이인용 CR담당 사장, 삼성전기 경계현 사장 등이 참석했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 18,402,464 전일가 79,900 2021.07.09 14:21 장중(20분지연) 관련기사 LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! 재택 풀려다가 급유턴…방역 고삐죄는 기업들정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close 는 올해 하반기부터 삼성청년SW 아카데미 교육 인력을 확대한다. 정부가 지난달 발표한 'K-디지털 인재양성 지원체계 구축'에 발맞춰 기획재정부·고용노동부·대한상공회의소와 함께 '기업 우수 인재 양성 프로그램 확대' 사업을 실시하기로 한 데 따른 것이다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 18,402,464 전일가 79,900 2021.07.09 14:21 장중(20분지연) 관련기사 LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! 재택 풀려다가 급유턴…방역 고삐죄는 기업들정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close 는 이달 시작하는 6기 교육생을 950명 선발한다. 내년부터는 규모를 기수당 약 1150명으로 확대해 연간 2300명 수준으로 교육을 진행할 방침이다. 특히, 구미·광주·부울경 캠퍼스와 같은 비수도권 지역에서의 교육 인원을 더욱 확대할 계획이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 18,402,464 전일가 79,900 2021.07.09 14:21 장중(20분지연) 관련기사 LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! 재택 풀려다가 급유턴…방역 고삐죄는 기업들정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close 관계자는 "부산에 부울경 캠퍼스를 개소한 데 이어 타 지역에도 교육 시설 추가를 검토 중에 있다"고 말했다.

2018년 12월부터 시작한 삼성청년SW아카데미는 4기까지 2087명이 수료했고 이 중 1480명이 취업해 71%의 취업률을 보였다. 올해 1월 입과해 연말에 수료 예정인 약 750명의 5기 교육생 가운데서도 이미 155명은 교육 6개월여 만에 조기에 취업했다. 수료생들은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 18,402,464 전일가 79,900 2021.07.09 14:21 장중(20분지연) 관련기사 LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! 재택 풀려다가 급유턴…방역 고삐죄는 기업들정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close , 신한은행, 카카오 등 500여개의 기업에서 일자리를 구했다고 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 18,402,464 전일가 79,900 2021.07.09 14:21 장중(20분지연) 관련기사 LG의 비밀병기! 삼성전자 잡는다! 재택 풀려다가 급유턴…방역 고삐죄는 기업들정부 정책 발표! 최대 수혜株! 바로 올라갑니다 close 는 밝혔다.

삼성청년SW아카데미는 1년간 매일 8시간씩 총 1600시간의 교육과 교육생간 협업 프로젝트 등을 통해 소프트웨어 개발자를 양성하는 과정을 운영하고 있다. 교육생 전원에게는 매달 100만원의 교육지원금도 지급하고 있다. 이달에 입과하는 6기부터는 기존의 코딩, 반도체, 사물인터넷(IoT) 분야에서 활용되는 임베디드 트랙 외 스마트폰과 같은 휴대용 기기 애플리케이션 개발자를 양성하는 모바일 트랙 교육 과정이 추가된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr