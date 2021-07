"스타트업 등 미래 먹거리 기업 목소리 놓치지 않겠다"

과기정통부, 혁신성장동력 특위 4기 위원 위촉, 정책 방향 논의

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부는 9일 오후 국가과학기술자문회의 산하 혁신성장동력 특별위원회 제4기 위원을 신규 임명했다.

제4기 성장동력 특위는 총12명으로 구성되며, 위원장은 이경수 과기정통부 과학기술혁신본부장, 서귀현 한미약품연구센터 연구소장이 공동으로 맡는다. 혁신성장 특위는 과학기술에 기반한 성장동력 분야 연구개발(R&D) 주요 정책과 집중투자 분야 등을 심의ㆍ의결하기 위해 2014년 국가과학기술심의회 산하에 구성됐다. 4기 위원은 인문ㆍ사회ㆍ경제ㆍ벤처투자 전문가, 여성 과학기술인 등으로 구성됐다. 김영민 LG경제연구원장, 최석준 CJ미래경영연구원 연구기획팀장, 류중희 ㈜퓨처플레이 대표이사, 이윤경 삼성전자 상무, 정은혜 서울대 교수, 이현정 국민대 교수, 문지숙 차의과대 교수, 석현광 한국과학기술연구원 연구기획조정본부장, 김형준 한국전자통신연구원 등이 민간위원으로 위촉됐다.

특위는 또 이날 제20회 회의를 열고 운영세칙안을 의결하는 한편 성장 동력 정책 추진 방안에 대해 토론하기도 했다.

이경수 본부장은 모두발언을 통해 "코로나19 위기 속에서도 우리나라는 반도체, 이차전지, 디스플레이 등 우수한 기술경쟁력을 토대로 글로벌경제규모 Top10 진입, 역대 최대 수출액 경신 등 괄목할만한 경제적 성과를 내고 있다"면서 "여전히 존재하는 글로벌 기술격차와 미국과 중국의 기술패권 경쟁에 따른 불안정성은 우리가 이러한 성과에 안주할 수 없도록 만들고 있다"고 말했다. 이 본부장은 "기술이 국가의 핵심역량으로 떠오르고 있는 상황에 제대로 대처하기 위해서는 과학기술을 토대로 한 미래먹거리 대응전략을 마련하는 것이 중요하고 특위를 통해 유망 신산업 분야를 지속적으로 발굴, 지원해 나가겠다"고 덧붙였다.

서귀현 민간위원장도 "산업계가 추구하고 필요로 하는 다양한 목소리가 혁신성장동력 정책수립에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "특히 스타트업을 비롯하여 미래 먹거리를 만들어가는 기술을 개발하고 혁신하는 기업 및 관련 전문가들의 목소리를 놓치지 않도록 예의주시 하겠다"고 말했다.

