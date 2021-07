크몽, 마케팅·앱개발·방송 전문가 인터뷰 콘텐츠 공개

크몽에서 활동하는 전문가 집중 탐구 인터뷰 총 5회에 나눠 격주 공개

[아시아경제 김철현 기자] 프리랜서 마켓 플랫폼을 운영중인 크몽(대표 박현호)은 여러 분야 전문가들의 전문성 개발과 고객 확보 경험, 노하우 등을 소개하는 인터뷰 콘텐츠 '전문가를 만나다' 시즌2를 선보인다고 9일 밝혔다.

격주로 1회 공개되는 '전문가를 만나다'는 크몽에서 활동하는 5명을 섭외해 홍보와 마케팅부터 디자인, 앱개발, 방송, 행사 진행까지 각 분야 다양한 내용의 인터뷰로 소개된다. 지난 3월 공개됐던 시즌1에 이어 고객들이 많이 이용하는 분야의 전문가를 섭외해 평소 궁금해 하던 부분을 토대로 시즌2 콘텐츠를 구성한 것이 특징이다.

크몽 전문가를 만나다 시즌2는 ▲방송 작가 출신의 마케터가 직접 전수하는 온라인 콘텐츠 제작 ▲전직 방송 아나운서가 말하는 행사 진행 노하우 ▲공모전 480회 우승한 디자이너의 BI·CI 디자인 ▲17년차 개발자가 프리랜서로 시작해 기업 대표가 되기까지 스토리 ▲UX 전문가가 생각하는 전문가의 기준 등의 주제로 공개될 예정이다.

박현호 크몽 대표는 "다양한 직업을 소개하면서 검증된 전문가들의 노하우로 초보 N잡러와 배움을 원하는 이들에게 도움을 주고자 전문가 인터뷰 콘텐츠를 준비하게 됐다"며 "현재 가장 많은 수요의 분야와 더불어 새롭게 부상하며 주목받기 시작하는 분야도 지속적으로 선보여 나가겠다"고 말했다.

