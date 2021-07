[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크와 JB금융그룹 전북은행이 국고금수납점 계약 체결을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 9일 밝혔다.

카카오뱅크는 한국은행과 국고수납대리점 계약이 체결된 전북은행과 국고금수납점 계약을 맺고 올 4분기 내에 국고금 수납 업무를 할 예정이다.

전산 시스템 구축 및 국고금 수납 업무를 위한 본계약이 이뤄지면 카카오뱅크 계좌를 통해서도 소득세, 부가가치세 등 각종 내국세와 관세, 각종 범칙금, 사회보험료 등을 납부할 수 있다.

국고금수납점은 한은과 국고수납대리점 계약을 맺고 있는 금융기관을 통해 국고전상망에 연계해 국고금 수납사무 업무를 취급하는 것을 말한다.

카카오뱅크 관계자는 “보다 편리한 금융 서비스를 제공하기 위해 전북은행과 협력하기로 했다”고 말했다.

