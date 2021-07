[클릭 e종목]"컴투스, 기대작 매출 순위 하락"…목표가 38%↓

[아시아경제 지연진 기자]NH투자증권은 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 123,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 126,000 2021.07.09 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 이주환·송재준 컴투스 각자대표 체제 전환[클릭 e종목]"게임빌, 자회사 컴투스 부진에 목표가 14%↓"[클릭 e종목] “컴투스, 백년전쟁 초반 히트 후 부진 빠져” close 에 대해 기대작이던 '서머너즈워:백년전쟁'이 출시 초기 성과에도 불구하고 앱스토어 매출 순위가 빠르게 하락하고 있다며 투자의견을 매수(Buy)에서 중립(Hold)으로 조정하고, 목표주가도 21만원에서 13만원으로 내렸다고 9일 밝혔다.

컴투스는 ‘서머너즈워:백년전쟁’이 출시일 이후 3일간 50억원, 10일간 100억원의 매출을 기록했다고 밝혔다. 하지만 초기 성과가 양호했던 프랑스와 독일, 한국 등 주요 국가에서 매출 순위가 100위권 밖으로 밀렸났다. 반등을 기대하기에는 순위 하락폭이 상당히 큰 반면, 글로벌 론칭으로 인한 마케팅 비용을 포함한 각종 비용 증가를 고려해 실적 추정치를 하향했다는 설명이다.

올해 영업이익은 916억원으로 전년 대비 19.7% 감소할 것으로 추정된다.

컴투스의 2분기 실적은 매출액이 전년동기대비 4.4% 감소한 1410억원, 영업이익은 225억원으로 41%나 줄어들 것으로 전망됐다. 안재민 NH투자증권 연구원은 "영업이익은 기존 추정치 412억원 및 시장 컨센서스 431억원을 대폭 하회할 것"이라며 ". ‘서머너즈워:백년전쟁’은 2분기 180억원 정도의 매출을 예상하지만 3분기 이후 매출 감소가 불가피하고, 2분기 마케팅비용은 신작 출시에 따라 전년대비 37.5% 증가한 290억원으로 추정된다"고 전했다.

