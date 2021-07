속보[아시아경제 조현의 기자] 화이자는 8일(현지시간) "델타 변이에 겨냥한 코로나19 백신 부스터샷을 개발하고 있다"고 밝혔다.

CNBC에 따르면 화이자는 "자사 백신을 3회 접종하면 대부분 변이 바이러스에 대한 가장 높은 예방효과를 낼 것으로 보지만 조금이라도 방심하지 않기 위해 이같이 결정했다"고 전했다.

