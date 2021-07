구정 홍보는 내가 왕!

동대문구 ‘2021년 상반기 보도왕(우수부서 및 직원)’ 선정...유익한 구정 정보 전달 위해 직원들의 적극적인 보도자료 작성 독려

[아시아경제 박종일 기자] “업무의 시작과 끝은 보도라는 마음으로 계획단계에서부터 준비했는데 이렇게 큰 상을 주셔서 감사합니다”

동대문구(구청장 유덕열) 복지정책과에 근무하는 이윤일(상반기 보도왕) 주무관의 수상 소감이다.

구는 8일 오전 ‘2021년도 상반기 보도왕(우수부서 및 직원)’으로 선정된 부서 및 직원에게 포상금과 구청장 표창을 수여했다.

구는 적극적인 보도자료 발굴로 구정 홍보에 기여도를 평가해 보도왕을 선발했다.

구 관계자는 “직원들의 보도자료 작성을 독려해 동기를 부여하고 주민들이 보도자료를 통해 유익한 구정 정보를 시의성 있게 활용할 수 있도록 보도왕 선발을 추진했다”고 밝혔다.

각 부서와 동에서 제출된 보도 자료들을 대상으로 ▲보도자료 제출 내역 ▲직원 참여도 ▲실제 언론매체 보도사항 등의 항목에 대해 평가, 최종 선정된 부서 및 동으로는 ▲최우수 교육지원과(동대문진학상담센터 온라인 운영, 온라인 인도 인문학 여행 강의 등) ▲우수 복지정책과(동대문구 보듬누리 사업, 복지사각지대 제로화 등) ▲우수 전농2동주민센터(자원봉사캠프 운영, 가정의 달 사랑꾸러미 전달 등)이며, 개인 보도왕은 △복지정책과 이윤일 주무관이 선정됐다.

‘보도왕’ 선발은 동대문구 직원들의 큰 관심을 받았으며 보도자료 등록 건수가 지난해 상반기 대비 62% 증가하는 데 기여한 것으로 나타났다.

구는 올 하반기에도 보도왕 선발을 통해 구정 홍보에 보다 많은 직원들이 관심을 가지고 적극적으로 동참할 수 있도록 확산해 나갈 방침이다.

유덕열 동대문구청장은 “직원들이 적극적으로 보도자료를 등록할 수 있도록 동기를 부여하고 격려하기 위해 ‘보도왕’을 선발했다”며 “구의 행정과 소식을 발 빠르게 알릴 수 있는 보도자료 뿐 아니라 다양한 매체를 통해 유익한 구정 소식을 홍보해 주민들이 더 많은 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr