일본, 도쿄에 4번째 '긴급사태' 발표…올림픽 기간 포함

[아시아경제 김혜민 기자] 일본이 오는 12일부터 코로나19 대응을 위한 4번째 긴급사태를 발효한다. 올림픽 개회식을 11일 앞두고 내놓은 조치로 올림픽 전 기간을 포함한다.

일본 정부는 8일 스가 요시히데 총리가 주재한 코로나19 대책본부 회의에서 도쿄 지역의 감염 재확산에 대응해 오는 12일부터 다음달 22일까지 6주간 긴급사태를 발효하기로 했다.

도쿄에 코로나19 긴급사태가 선포되는 것은 지난해 4월과 올 1월, 4월에 이어 4번째다.

긴급사태는 오는 23일부터 다음달 8일까지 열리는 도쿄올림픽 전 기간을 포함한다. 도쿄올림픽의 모든 경기가 코로나19 긴급사태가 발효된 가운데 치러지게 된 것이다.

긴급사태가 선포된 지역에서는 광역단체장이 외출 자제 요청을 하는 것 외에도 음식점 영업시간 단축, 휴업 요청·명령, 주류판매 제한 등 다양한 방역 대책이 시행된다.

또한 해당 지역에서의 대규모 이벤트 개최 제한에 대해선 수용 정원의 50% 범위 또는 최대 5000명 중 적은 숫자를 적용하기로 했다. 원칙적으로 오후 9시까지 시간 제한도 유지된다.

일본 정부는 코로나19 확진자가 급증 추세를 보이자 이 같은 결정을 내렸다. 전날 도쿄의 코로나 신규 확진자수는 920명으로, 지난 5월13일 이후 약 8주 만에 다시 900명을 넘어섰다.

일본 정부와 도쿄올림픽 조직위원회 등은 국제올림픽위원회(IOC), 국제패럴림픽위원회(IPC)와 회의를 열어 관중 수용 문제를 다시 논의할 예정이다. 앞서 이들은 지난달 21일 경기장당 수용 정원의 50% 범위에서 최대 1만명까지 국내 관람객 입장을 허용하기로 방침을 정했다.

다만 긴급사태가 발효되면서 무관중으로 개최할 것이라는 관측도 나오고 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr