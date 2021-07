[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 8일 오전 서울우유협동조합(조합장 문진섭), SIG콤비블록코리아(한국 지사장 조명현)로부터 코로나19 극복을 위한 600만원 상당의 멸균우유(1ℓ) 3000팩을 전달받았다.

전달받은 멸균우유는 서울사회복지공동모금회에 기탁돼 종합사회복지관, 노인복지관, 노인요양시설, 지역아동센터, 푸드마켓 등 37개 기관을 통해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 저소득 가정에 전달될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “지난해 멸균우유 6000 팩에 이어 올해도 이웃을 사랑하는 마음으로 물품을 후원해주신 서울우유협동조합과 SIG콤비블록코리아에 감사드린다”며 “주신 물품은 저소득 어르신과 어린이 등을 위해 필요한 곳에서 잘 쓰일 수 있도록 잘 전달하겠다”고 말했다.

