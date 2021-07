[아시아경제 김은별 기자] 한국은행에서도 코로나19 추가 확진자가 발생했다.

8일 한은에 따르면 한은 본관 7층에서 근무하는 커뮤니케이션국 직원이 코로나19 확진 판정을 받았다. 해당 직원은 지난 6일 확진 판정을 받은 경제통계국 직원의 밀접접촉자였다.

앞서 한은은 경제통계국 직원이 확진 판정을 받으면서 소공별관 8층과 밀접접촉자가 발생한 본관 7층을 잠정 폐쇄한 바 있다. 이에 따라 같은 층에 근무하던 직원들이 재택근무를 하게 되면서, 전날 열린 '2021년 5월 국제수지(잠정)' 브리핑도 이성호 금융통계부장 대신 박양수 경제통계국장이 하게 됐다.

한은 관계자는 "본관 7층은 7일부터 폐쇄 중이며, 확진자가 발생한 소속팀과 밀접접촉자는 전원 검사를 받고 결과를 기다리고 있다"며 "추가 정보가 있으면 신속히 알리겠다"고 말했다.

