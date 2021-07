KISA, AI 보안 원천기술 기반 데이터셋 8억건 구축

악성코드·침해사고 2개 분야

[아시아경제 차민영 기자] 정부가 인공지능(AI)·빅데이터 등 지능정보기술을 이용해 사이버 보안 기반을 마련한다.

한국인터넷진흥원(KISA)은 '사이버보안 AI 데이터셋 구축 사업'에 착수했다고 8일 밝혔다. 이번 사업은 KISA가 과학기술정보통신부와 함께 추진 중인 ‘K-사이버방역 추진전략’의 일환이다.

사이버 침해대응 분야 민관 전문가가 협력해 사이버보안 AI데이터셋 구축 선순환(수집·가공·검증·개방) 환경을 조성하고, 국내 보안기술의 지능화 촉진을 통해 급증하고 있는 신·변종 보안 위협에 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하고자 추진됐다.

데이터셋 구축 분야는 ▲악성코드(4억건) ▲침해사고(4억건) 2개 분야로 KISA는 연말까지 8억건 이상의 대규모 AI 데이터셋을 구축해 민간에 개방한다.

백신사, 보안관제 업체 등 국내 전문 보안기업 간 컨소시엄을 통해 사업이 수행되며 산학연 전문가들로 구성된 자문단을 운영한다. 또한 KISA는 이동통신, 포털 및 대학 등 기업·기관과 구축 결과물에 대한 실증절차를 마련하고 사이버 침해 예방·대응에 적용 가능한 AI활용 우수사례를 발굴한다.

이태승 KISA AI빅데이터보안팀 팀장은 ”이번 사업을 통해 구축한 사이버보안 AI데이터셋으로 국내 AI보안 원천기술 성장 기반을 마련하겠다“며 ”이를 통해 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 확보하고 안심할 수 있는 국가 사이버보안 방역체계 구축에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

