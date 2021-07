바흐 IOC 위원장 오늘 일본 입국…5자회의서 무관중 올림픽 결정 가능성

[아시아경제 권재희 기자] 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장이 도쿄올림픽 개막을 보름여 앞둔 8일 하네다공항을 통해 일본을 방문한다. 코로나19 확산이 심상치 않은 가운데 이날 IOC를 비롯한 5자 협의를 통해 무관중 올림픽 개최 여부가 공식 결정될 것으로 전망된다.

8일 교도통신에 따르면 일본 정부는 도쿄도에 코로나19 긴급사태를 재발령할 방침을 굳히면서 도쿄올림픽은 무관중으로 개최될 가능성이 커지고 있다.

일본 정부와 도쿄도, 도쿄올림픽·패럴림픽 조직위원회, IOC, 국제패럴림픽위원회(IPC)는 이날 오후 5자 협의를 열고 무관중 개최를 공식 결정할 것으로 전망된다.

바흐 위원장은 방일 후 사흘간 호텔에서 자가격리를 해야 해서 5자 협의에는 온라인으로 참석할 것으로 보인다.

5자 협의는 오는 9일 개최될 가능성도 제기됐지만, 당초 예상대로 이날 개최하는 방향으로 관계기관 사이에 조율이 이뤄졌다고 교도통신은 전했다.

앞서 지난달 21일 온라인으로 열린 5자 협의에선 도쿄올림픽 관중 관련 경기장 정원의 50% 이내에서 최대 1만명까지 수용한다는 합의가 이뤄진 바 있다. 하지만 이후 올림픽 개최 도시인 도쿄도 내 코로나19가 확산해 무관중 개최 방안이 부상했다.

일본 정부는 이날 오후 코로나19 대책본부 회의를 열고 도쿄도에 4번째 긴급사태를 발령할 것으로 알려졌다.

한편, 바흐 위원장은 격리 해제 후 도쿄 하루미에 있는 올림픽 선수촌과 경기장 관련 시설을 둘러보고 23일 개막하는 도쿄올림픽 준비 상황을 직접 점검할 예정이다.

오는 16일에는 원폭 피폭지인 히로시마를 방문해 평화 메시지를 발신할 것으로 전해졌다.

