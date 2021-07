동대문구 ‘QR코드 마음검진’ 나선 까닭?

마트폰으로 간편하게 마음검진 지역 내 우울증 고위험군 환자 조기 발견

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 코로나19 장기화로 우울 및 고립감을 느끼는 주민들을 돕기 위해 ‘QR코드 마음검진’을 실시한다.

스마트폰을 이용한 검사로 어디서나 쉽게 진단받을 수 있어 지역 내 우울증 고위험군 환자 조기 발견에 기여할 것으로 예상된다.

‘QR코드 마음검진’은 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기의 장기화로 인해 마련된 비대면 온라인 마음검진 서비스다.

직접 방문하지 않아도 스마트폰으로 QR코드를 스캔한 뒤 연동 된 검사지를 직접 작성해 제출하면 진단이 완료된다.

마음이 힘든 동대문구민 누구나 검사 가능하며, 7일부터 동대문구 내 복지관 이용 어르신 및 지역사회 유관기관 종사자들을 대상으로 우울검사지를 활용해 우울정도 및 극단적 선택 위험도를 살펴볼 예정이다.

검사 결과 우울증 고위험군으로 확인되면 정신건강전문요원이 개별적으로 연락해 상담을 실시하고 본인이 원할 경우 의료기관과 연계해 전문적인 서비스를 지원할 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 모든 일상이 제약되는 가운데 주민들의 마음을 돌볼 수 있도록 다양한 방법을 강구하고 있다”며 “마음이 힘든 주민 모두를 다독일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr