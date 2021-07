동대문구, 폭염대비 냉방용품 집중 지원

유덕열 동대문구청장, 냉방용품 전달 가정 직접 방문해 격려...5일까지 총 977개 물품 전달, 9월30일까지 수시지원으로 폭염 피해 예방

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 올 여름 폭염에 대비해 9일까지 기초수급자, 차상위계층, 독거어르신, 저소득층 등 상대적으로 폭염에 취약한 계층을 대상으로 냉방용품 집중 지원에 나선다.

5일 기준 선풍기, 에어컨, 여름이불 등 약 5800만 원 상당의 977개 물품이 지급됐다. 집중지원이 끝난 뒤에도 폭염으로 인한 피해 방지를 위해 9월까지 수시로 지원을 이어간다는 방침이다.

구는 2017년부터 최근 4년 간 약 9900여 가구에 선풍기, 여름이불, 이동식 에어컨, 쿨토시 등 총 2억9000만 원 상당의 냉방용품을 지원, 올해는 작은사랑나눔운동본부 등의 민간 재원을 확보해 예년 대비 냉방용품 지원을 대폭 확대했다고 밝혔다.

유덕열 동대문구청장은 6일 오후 냉방용품을 전달받은 가정을 방문해 “최근 날씨가 부쩍 더워졌는데 건강하게 여름을 나시길 바란다”며 “무더위에 더욱 취약한 독거 어르신, 한부모가구 등 저소득 취약계층이 건강하고 쾌적한 여름을 날 수 있도록 냉방용품을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr