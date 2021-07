[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 6일 오후 청와대 직원들과 함께 '2021년 청와대 성희롱·성폭력 예방교육'에 참여했다.

이번 교육에는 비서실장, 정책실장, 안보실장 및 수석비서관, 비서관 등 청와대 참모진 40여 명이 참석했다.

강사로 초청된 유정흔 젠더십향상교육원 원장은 ▲직장 내 성희롱에 대한 이해 ▲관리자의 성인지 감수성 ▲성희롱 등 폭력 행위 발생 시 관리자 역할 등을 주제로 강의했다.

문 대통령은 강의를 들은 후 "오늘 강의를 통해 성희롱·성폭력 예방교육의 중요성을 더욱 공감하게 되었다"고 말했다.

청와대는 고위직에 이어 오는 8일에는 올해 채용·파견된 신규자, 12일에는 선임행정관과 3급·4급 행정관 등 중간관리자, 15일에는 5급 행정관과 행정요원 등 전 직원을 대상으로 성희롱·성폭력 예방교육을 진행한다.

