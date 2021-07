[아시아경제 김진호 기자] 국민의힘 대권주자인 원희룡 제주지사를 지지하는 현역 국회의원 모임인 '희망오름' 포럼이 7일 출범한다.

포럼 측은 6일 보도자료를 배포하고 "서울 여의도 중소기업중앙회에서 창립식을 하고 공식적인 활동에 들어간다"고 밝혔다.

포럼은 국민의힘 엄태영 의원과 조장옥 서강대 명예교수가 공동대표를 맡았다. 간사는 구자근 의원이 맡을 예정이다.

포럼은 창립취지문을 통해 "오만과 편견, 부당한 기득권에 안주하는 불공정에서 벗어나 희망찬 미래의 모습을 그리라는 것이 국민의 요구"라며 "청년으로부터 터져 나온 시대의 소명에 부응해 변화를 이끌고 미래의 희망을 제시하겠다"고 밝혔다.

'희망오름' 포럼에는 엄 의원과 구 의원 외에 3선의 윤재옥 의원과 재선의 정운천 의원, 당 수석대변인인 황보승희 의원 등 총 33명이 참여한다.

