[아시아경제 김진호 기자] LS네트웍스 LS네트웍스 000680 | 코스피 증권정보 현재가 5,050 전일대비 40 등락률 -0.79% 거래량 1,231,293 전일가 5,090 2021.07.06 15:30 장마감 관련기사 임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이가파르게 오른다! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 숨겨진 관련 株! 짜릿하네요【증권가이슈】 자동차 패러다임은 '전기차', 관련주 매수 하지 않으면... close 는 서울 용산구 소재 LS용산타워를 4435억원에 처분하기로 결정했다고 6일 공시했다. 이는 자산총액 대비 36.1%에 해당하는 규모다.

처분 예정일은 이달 23일이다. LS네트웍스 LS네트웍스 000680 | 코스피 증권정보 현재가 5,050 전일대비 40 등락률 -0.79% 거래량 1,231,293 전일가 5,090 2021.07.06 15:30 장마감 관련기사 임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이가파르게 오른다! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 숨겨진 관련 株! 짜릿하네요【증권가이슈】 자동차 패러다임은 '전기차', 관련주 매수 하지 않으면... close 는 "채무이행 보장을 위한 부동산 담보신탁 제공"이라고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr