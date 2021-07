동반위, 연세대학교와 대·중소기업 간 동반성장 연구 ‘맞손’

동반성장 문화 확산 및 교육 공동 수행

[아시아경제 김희윤 기자] 동반성장위원회(위원장 권기홍)는 연세대학교와 대기업-중소기업 간 동반성장에 기여하는 연구 및 정책개발, 문화확산을 도모하기 위한 공동 활동을 펼친다 .

동반위는 연세대학교와 6일 오후 동반성장 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 서승환 연세대 총장과 권기홍 동반위원장, 이지만 연세대 경영대학장, 김영환 동반위 운영국장 등 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

동반위와 연세대는 이번 협약에 따라 ▲대기업-중소기업 간 동반성장에 대한 연구 및 정책개발 ▲동반성장 문화 확산 및 동반성장 교육과정 추진 ▲동반성장 정책에 대한 평가 및 자문 ▲동반성장 세미나·심포지움·간담회 등을 공동 수행한다.

협약에 따라 양 기관은 올해 9월부터 ‘동반성장 최고경영자과정’을 운영하는 등 동반성장 문화확산 및 정책개발을 위한 공동 사업을 꾸준히 추진할 예정이다.

서승환 연세대 총장은 “동반성장위원회와 연세대학교의 협력은 대기업과 중소기업은 물론, 우리나라 사회 전체에 동반성장 문화의 확산에 큰 기여를 할 것이다”라고 말했다.

권기홍 동반위 위원장은 “동반성장은 ESG의 한 분야이자 시대정신으로 자리잡고 있다”며 “연세대학교의 협력으로 동반성장, ESG 등에 대한 이론적 연구와 정책개발, 문화확산, 교육 등에 큰 도움을 받을 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

