시민사회단체 "이재용 부회장 사면·가석방은 유전무죄 인정하는 것"

[아시아경제 송승윤 기자] 1056개 시민사회단체가 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면 논의 중단을 촉구했다.

참여연대·경실련·민주노총 등은 6일 오후 서울 광화문 세종문화회관 앞에서 기자회견을 열고 "최근 정치권과 재계 등에서 이 부회장에 대한 사면 및 가석방에 대한 논의가 확산되고 있다"면서 "그러나 국정농단과 불법 합병 범죄의 중대성, 교화가능성, 재범가능성 등을 따져봐도 이 부회장은 사면은 물론 가석방 대상도 될 수 없다"고 주장했다.

시민단체들은 "이 부회장을 사면이나 가석방의 대상으로 삼는 것은 사실상 유전무죄 무전유죄를 인정하는 것이며 이재용 부회장의 금권을 윤리, 도덕과 거래하는 것과 다름없다"고 말했다.

이어 "시민 단체들은 이 부회장에 대한 사면·가석방 움직임에 대해 철저히 반대하며 청와대와 여당의 석방 시도를 끝까지 저지해 나갈 것을 천명한다"고 덧붙였다.

이날 기자회견은 서울과 강원·충북·대전·전남·대구·경남 등 전국 곳곳에서 동시 다발로 진행됐다. 이 부회장 사면과 가석방을 반대하는 공동 성명에는 1056개 단체가 참여했다.

