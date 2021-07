한국시뮬레이션기술, 미래자동차 혁신기술 인재 집중양성 프로그램 개최

[아시아경제 유현석 기자] 컴퓨터 응용공학(CAE) 전문기업 한국시뮬레이션기술(KOSTECH)은 6일 '2021 미래 자동차 혁신기술 청년인재 집중양성 교육 사업'을 개최한다고 밝혔다. 이 프로그램은 한국산업기술대학교 기술혁신파크에서 진행된다.

한국시뮬레이션기술은 현대자동차의 컴퓨터 응용공학 분야 협력사다. 약 20명의 소수 집중 정예 인재 양성을 위해 ▲차량개발 프로세스의 이해 ▲자동차 산업 CAE 적용 사례 및 미래 트렌드 ▲자동차 모델의 이해 및 법규 해석 실습 등의 프로그램을 진행할 계획이다. 교육은 오는 8월31일까지 이어진다.

회사 측은 "이번 교육은 청년 인재들에게 미래차 관련 우수한 포트폴리오를 보유하게 되는 좋은 기회"라며 "교육 이수 후 자동차 OEM 기업 및 협력사 등 취업 발판에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이형주 한국시뮬레이션기술 대표는 "이번 교육 프로그램을 시작으로 향후 CAE에 특화된 현장맞춤형 전문인력을 지속적으로 양성할 것"이라며 "이를 통해 기업 역량을 강화하고 장기적으로 VPD(가상제품개발) 핵심 인력 인재 풀을 마련하겠다"고 전했다.

이어 "CAE를 접목할 수 있는 조선, 방산, 항공 분야 전문 인재까지 지속적으로 양산 및 배출함으로써 산업 인프라 구축에 도움이 될 것으로 확신한다"고 강조했다

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr