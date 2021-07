넥슨, 초대형 신작 PC게임 '프로젝트 HP' 공개

[아시아경제 부애리 기자] 넥슨은 개발 중인 초대형 신작 PC게임 '프로젝트 HP'(가제)의 예고 영상을 공개했다고 6일 밝혔다.

'프로젝트 HP'는 신규개발본부가 처음 선보이는 오리지널 지식재산권(IP) 기반 신작으로, 현세대 최상의 플랫폼에 맞춰 만든 'AAA'급(초대형) 게임이라고 넥슨 측은 설명했다.

'프로젝트 HP'는 검과 마법, 현대적 시각 요소가 어우러진 판타지 세계의 전장이 특징이다. 병사들이 칼이나 창 같은 무기를 들고 백병전을 펼치는 내용이다.

'마비노기 영웅전', '야생의 땅: 듀랑고', '화이트데이' 등을 만든 이은석 디렉터가 개발을 이끈다.

넥슨은 이날부터 한 달 동안 사전 테스트 참가자를 모집해 8월 5~8일 테스트를 진행한다.

신규개발본부를 총괄하는 김대훤 넥슨 부사장은 "'프로젝트 HP'를 시작으로 완성도와 차별성을 두루 갖춘 작품을 시장에 연달아 선보일 계획"이라고 밝혔다.

이 디렉터는 "파괴적이면서도 매력적인 세계의 전장에서 재미와 절정감을 맛볼 수 있게 준비했다"며 "한국에선 다소 낯선 장르의 게임인 만큼 이용자들의 소감을 귀 기울여 듣고 싶다"고 말했다.

