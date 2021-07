전두환 일가의 선산, 공매 7년만에 10억5000만원에 팔려

[아시아경제 김형민 기자] 전두환 전 대통령이 추징금 납부를 위해 내놓은 일가의 선산이 공매로 내놓은지 7년 만에 팔렸다.

6일 한국자산관리공사에 따르면 경남 합천군 율곡면에 있는 전 전 대통령 일가의 선산이 지난 1일 10억5000여만원에 낙찰됐다. 공매대상에는 토지 61만여㎡와 건물 263㎡ 등이 포함됐다.

선산은 전 전 대통령의 장인인 이규동씨가 1985년 설립한 성강문화재단 소유다. 현재 전 전 대통령의 장남 전재국씨가 이 재단의 이사장을 맡고 있다.

일가는 2013년 9월 이 땅이 60억원의 가치가 있다며 추징금 납부를 위해 내놨다. 전 전 대통령의 추징금을 환수해 온 서울중앙지검은 이 땅을 공매에 넘겼으나 개발 가치가 적어 계속 유찰돼다 이번에, 7년 만에 팔리게 됐다.

하지만 전 전 대통령의 추징금 완납까지는 아직 갈 길이 멀다. 검찰이 현재까지 환수한 전 전 대통령 재산은 선산을 제외하고 1235억원이다. 전체 추징금 2205억원의 56% 수준이다.

