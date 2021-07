'中과 갈등' 호주, 대만과 통상 밀착

통상 담당 고위급 화상 회담

"무역, 투자, 에너지 등 의견 교환"

[아시아경제 조유진 기자] 중국과 정치적 갈등을 겪고 있는 호주가 대만과 통상 담당 고위급 회담을 진행하며 밀착 행보를 이어가고 있다.

6일 대만 현지 언론에 따르면 대만 경제부는 지난 1일 왕메이화 경제부장과 댄 테한 호주 무역장관이 화상 회담을 진행했다고 밝혔다.

이날 화상 회담에서 양국은 무역을 비롯해 투자, 에너지, 바이오테크놀러지 등 무역과 국제정세 등에 대한 다양한 의견을 두루 교환했다.

외신들은 호주가 이번 회담을 계기로 대만과 경제, 무역 관계에서 밀착 행보를 강화할 것으로 보인다고 평가했다.

주대만 호주판사처장은 회담 직후 트위터 글을 통해 "호주와 대만의 경제 무역장관의 화상 대담에서 많은 성과가 있었다"고 밝혔다.

대만 경제부도 댄 테한 무역장관이 이달 하순 호주판사처가 주최하는 수소 관련 세미나에 왕 경제부장을 초청해 참석할 예정이라고 전했다.

앞서 대만 유력 언론사인 자유시보는 호주 브리즈번 주재 타이베이경제문화판사처의 타오링원 처장이 지난 5월 호주 매체와의 인터뷰에서 호주와의 자유무역협정(FTA) 체결 추진을 위해 노력할 것이라고 밝혔다고 보도한 바 있다.

중국과 호주의 갈등은 지난 2018년 호주 정부가 안보 위협을 이유로 화웨이의 5G 네트워크 참여를 금지한 것을 계기로 시작됐다.

이에 대해 중국 정부와 화웨이는 정치적 동기에서 이뤄진 결정이라고 강력하게 반발했고, 화웨이는 지난 8월 말 호주 럭비팀에 대한 후원을 예정보다 1년 앞당겨 중단했다.

호주 정부의 5G 통신망 구축 사업에서 화웨이 배제로 촉발된 양국 갈등은 코로나19 책임 문제와 중국의 홍콩 국가보안법 제정 문제 등을 거치면서 증폭돼 왔다.

호주는 조 바이든 미국 행정부가 중국을 견제할 전략으로 공을 들이고 있는 쿼드(Quad:미국·인도·일본·호주의 비공식 안보 협의체)의 일원이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr