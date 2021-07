[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 장영란이 바디프로필을 공개했다.

최근 장영란은 자신의 인스타그램에 "쑥스럽지만 내생애 첫 바디 프로필 사진 살포시 올려요"라며 사진을 게재했다. 그러면서 "짧은 인생 지금이 제일 젊을 때 우리 해봐요"라고 했다. 사진 속 그는 명품 복근을 드러내며 탄탄한 몸매를 자랑하고 있다.

이를 본 지인과 팬들은 "멋지다" "노력은 배신하지 않는다는 말이 딱 어울림" 등의 반응을 보이며 화답했다.

