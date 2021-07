조응천 "宋 '대깨문' 발언…이대로 가면 안된다는 경고"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 내 소신파로 분류되는 조응천 의원이 전일 송영길 대표가 언급한 '대깨문'이라는 표현에 대해 "이대로 가면 안 된다는 경고였다"고 해석했다.

6일 조 의원은 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 나와 송 대표가 관훈클럽 토론회에서 '대깨문(문재인 대통령의 강성 지지자를 일컫는 은어)'이라는 단어를 쓴 것과 관련해 "금기어였는데 풀린 건가?"라고 되물으며 이 같이 말했다.

송 대표는 전일 "특정 후보가 대통령이 되느니 차라리 야당을 찍겠다는 안일한 생각으로는 문재인 대통령을 지킬 수도 없고 제대로 성공시킬 수 없다는 사실을 분명히 깨달아야 한다"고 하며 대깨문이라는 말을 사용했다. 여기서 특정 후보는 비주류 후보이자 지지율 1위를 달리고 있는 이재명 경기도지사를 일컫는다.

조 의원은 "실제 경기도지사 선거 때 저거 저번 때 '혜경궁 김씨' 이런 것 때문에 시끄러웠다"며 "그래서 아예 '남경필이 되는 게 낫다'며 거꾸로 찍은 당원들이 꽤 있었다"고 말했다.

그러면서 "경기도지사 선거 때도 그런 이야기가 있었다고 저조차도 그렇게 이야기를 들었는데 하물며 대권에서 상대 후보를 찍는다면 큰일이다. 그런 걱정이 왜 대표로서 없겠나"라고 공감했다.

이어 조 의원은 "아직도 당원들 사이에서 이재명 지사에 대한 안티가 굉장히 남아 있다"면서 "저만 하더라도 같이 경기도 지역의 의원이기 때문에 경기도에서 주최하는 여러 가지 토론회 같은 데 참석해서 (이 지사와) 사진 같이 찍지 않었다. 그러면 그런 거 갖고 '봐라. 이재명 쪽이다'라고 해서 공격하고 싫은 이야기한다"고 말했다. 조 의원은 "그런데 저는 어디도 속하지 않기 때문에 지금 선거관리위원을 하고 있다"고 덧붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr