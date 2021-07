[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨는 ‘민초단’(민트초코 맛을 좋아하는 사람)을 겨냥해 상쾌하면서도 달달한 ‘민트초코 쉐이크’를 출시했다고 6일 밝혔다.

민트초코 쉐이크는 입안 가득 시원함을 선사하는 상쾌한 민트에 달콤한 초코칩을 함께 블렌딩한 음료로, 상쾌한 민트향과 중간에 씹히는 초코칩의 식감이 매력적인 제품이다. 제품 상단에는 동글동글한 초코볼 토핑으로 마무리해 민초단의 눈과 입을 동시에 만족시키는 여름 음료다.

파리바게뜨 관계자는 “민초단의 성원에 힘입어 민트초코에 얼음을 넣고 간 쉐이크 버전도 선보이게 됐다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr