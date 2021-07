김기현 "이재명 '바지 발언' 저급해…성추행전문당 막장토론"

[아시아경제 금보령 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 이재명 경기도지사의 '바지 내릴까요' 발언을 놓고 '민망하고 저급하다'며 강하게 비판했다.

김 원내대표는 6일 원내대책회의에서 "집권 여당 대선후보 선출 토론회에서, 유력 대권후보라는 분 입에서 나온 말"이라며 "그대로 인용하기도 부끄럽다"고 밝혔다.

더불어민주당 대권주자인 이 지사는 전일 진행된 예비경선 2차 TV토론회에서 '여배우 스캔들'에 대한 해명이 요구되자 "제가 바지를 한 번 더 내릴까요?"라고 얘기했다.

김 원내대표는 이를 두고 "가히 '성추행 전문당'이란 비아냥이 무색할만큼 민망하고 저급한 막장토론이 아닐 수 없다"며 "권력에 취해 국민은 안중에 없는 문재인 정권의 후예 모습을 그대로 보여줬다"고 꼬집었다.

그는 민주당 토론회의 전반적인 내용을 지적하기도 했다. 김 원내대표는 "잘못을 말하지 못하는 비겁한 정치로 무슨 대권 도전인지 어이가 없다. 민주당은 지난 재보궐선거 이후 달라진 것이 없다"며 "입으로는 변하자고 하지만 실상은 '대깨문' 눈치 보기에 급급하고 권력 줄서기에 바쁜 모습이다. 바지 벗겠다고 추태를 부린 후보나 정책 전환은 하지 않겠다는 무식·무대뽀 집권여당에 국민들의 한숨이 깊어지는 것 같아 안타깝다"고 말했다.

