기아, 6년 만에 풀체인지 '신형 스포티지' 사전예약 실시

신형 스포티지는 2015년 기존 모델 출시 이후 6년 만에 새롭게 선보이는 5세대 모델로, 기아의 대표 준중형 스포츠유틸리티차량(SUV)다.

기아는 3세대 신규 플랫폼을 기반으로 신형 스포티지의 공간 활용성을 대폭 강화했다. 전장(길이)은 4660㎜로 기존 모델보다 175㎜ 늘어났고, 실내 공간을 좌우하는 축간거리는 85㎜ 늘어난 2755㎜다. 전폭(너비) 1865㎜, 전고 1660㎜로 각각 10㎜, 25㎜ 커졌다. 또 접으면 아래쪽으로 내려가는 '폴드&다이브' 시트를 2열에 적용해 1열 후방의 확장된 공간을 최대한 넓게 활용할 수 있도록 했다. 특히 트렁크 용량을 기존보다 134ℓ 늘어난 637ℓ로 키워 공간 실용성을 더욱 높였다.

기아는 차체 강성을 강화해 충돌 안전성을 확보했고, 핸들링과 정숙성, 제동 성능 등 전반적인 기본기도 개선했다고 기아는 설명했다.

신형 스포티지에는 1.6 터보 가솔린, 2.0 디젤, 1.6 터보 하이브리드 등 3개의 신규 파워트레인이 탑재된다. 1.6 터보 가솔린 엔진은 최고 출력 180ps, 최대 토크 27.0 kgf·m, 복합연비 12.5km/ℓ이며 2.0 디젤 엔진은 최고 출력 186ps, 최대 토크 42.5kgf·m, 복합연비 14.6km/ℓ의 성능을 갖췄다.

운전자 보조 시스템도 대거 탑재됐다. 노면 조건과 주행 상태를 실시간으로 판단해 구동력을 전·후륜에 능동적으로 배분해주는 4WD(사륜구동) 시스템을 장착했으며, 험로 주행 모드(터레인 모드, Terrain Mode)에 국내 브랜드 최초로 오토 기능을 추가했다. 전방 충돌방지 보조(FCA), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(NSCC), 원격 스마트 주차 보조(RSPA) 등이 적용됐다.

스마트 키 없이도 스마트폰 애플리케이션(앱)을 통해 차량 출입과 시동이 가능한 디지털 키, 기아 페이, 차량에서 집안의 조명 등을 제어하는 카투홈 등 커넥티드카 서비스(기아 커넥트) 등도 적용됐다.

권혁호 기아 국내사업본부장(부사장)은 "5세대 스포티지는 커진 차체와 함께 고품격 SUV로 새롭게 태어났다"며 "우수한 상품성을 기반으로 준중형 SUV 시장에 새로운 지평을 열 것"이라고 말했다.

사전계약은 1.6 터보 가솔린과 2.0 디젤 총 2개 모델로 진행한다. 가격(개별소비세 3.5% 반영 기준)은 1.6 터보 가솔린의 경우 트렌디 2442만원, 프레스티지 2624만원, 노블레스 2869만원, 시그니처 3193만원이고, 2.0 디젤은 트렌디 2634만원, 프레스티지 2815만원, 노블레스 3061만원, 시그니처 3385만원이다. 디자인 차별화 모델인 '그래비티'는 각 모델의 노블레스와 시그니처 트림(등급)에서 선택 가능하며 가격은 118만원 추가된다. 기아는 사전계약 고객 중 추첨을 통해 캠핑용품과 국민관광상품권(50만원 상당) 등을 증정한다.

