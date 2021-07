경북도, 구미서 항공산업 워킹그룹 시동 … 통합신공항 연계 육성 전략 구상

주제 발표자 "공항 주변 자유무역지구로 지정해야"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도는 6일 오전 11시30분부터 구미 새마을운동테마공원에서 항공산업 워킹그룹 킥오프 미팅과 항공산업 육성 정책간담회를 개최한다.

항공산업 워킹그룹(working group)은 항공산업 육성을 위해 지역 대학과 연구기관·산업체가 참여하는 전문가 그룹으로서, 앞으로 항공물류, 항공정비, 항공제조 분야별로 신공항과 연계한 미래 먹거리 발굴을 위한 첨병 역할을 수행하게 된다.

이날 킥오프 미팅에는 워킹그룹 위원장인 영남대학교 윤대식 교수를 비롯해 한국생산기술연구원 황영하 본부장, 한화시스템 임정호 부장, 구미전자정보기술원 노진수 센터장 등 산·학·연 전문가 16명이 참석한다.

이날 정책간담회는 이철우 도지사를 비롯해 장세용 구미시장, 지역 항공관련 기업 관계자 등이 참석해 '대구경북신공항 항공물류 육성 방안 및 항공클러스터 조성전략'에 대한 주제발표를 청취한 뒤 지역경제 활성화 방안에 대한 의견을 나누게 된다.

먼저 첫 주제발표자로 나서는 오동엽 티제이파트너스 대표는 미리 배포한 보도자료를 통해 "보세창고 비용 차별화와 수출입 보세공장 특구 조성 등을 통해 기업의 수출 경쟁력 확보를 위한 인프라를 구축해야 한다"며 "공항 주변을 자유무역지구로 지정해 입주기업에 관세면제, 조세감면 인센티브를 제공해야 한다"고 제안했다.

두 번째 주제발표자인 안덕현 유신 부사장은 "항공클러스터는 공항의 기능을 지원하고 경상북도의 산업과 문화를 연결하는 사통팔달의 첨단 플랫폼시티로 조성돼야 한다"며 "이를 위해서는 공항 건설과 지역발전계획을 동시에 수립하는 종합적이고 장기적인 발전전략이 필요하다"고 강조했다.

이철우 경북도지사는 "대구경북신공항은 물류와 첨단산업 그리고 국제비즈니스의 거점으로 경북발전의 한 축이 될 것"이라며 "앞으로 경북의 항공산업이 미래 신성장 동력으로 역할을 해낼 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr